Tras el gran debut de " ShowMatch" del lunes, Marcelo Tinelli inauguró el martes la pista de " La Academia", el nuevo reality en el que los participantes deberán mostrar su talento en diferentes disciplinas.

El certamen inició con el "cubo al cuadrado", donde las parejas deben bailar utilizando dos grandes cubos, por lo que, además de bailar, mostrarán su destreza para sincronización de las coreografías.

Antes de presentar al jurado, el conductor habló de las reglas del certamen, y destacó que ahora no habrá voto del público. "El encargado de eliminar una pareja es el jurado", expresó.

"Las parejas sentenciadas al duelo van a defender su lugar con lo mejor que saben hacer, una propuesta diferente a la que hicieron en al ronda", prosiguió.

Y luego mostró que los participantes tenían que subir escaleras, hacer acrobacias e interactuar con pantallas.

Luego, presentó al jurado uno por uno. Primero apareció Pampita, luego Jimena Barón, Hernán Piquín y la esposa del animador, Guillermina Valdés, que reemplazará por algunos días a Ángel de Brito, aislado tras volver de Miami.

Valdés se mostró en un espectacular mono que destacaba su figura, y antes de hablar le dio un beso a su marido.

“El otro año me dejó garpando con un desfile”, le dijo Marcelo a Guillermina al pedirle que camine por el estudio luciendo su figura.

.

Y ella respondió: “No fue un tema de feminismo, sino que lo pasa es que siempre fui la peor desfilando (piso huevos). La verdad es que pensé que me ibas a ver tan ajustada que no me ibas a hacer desfilar”.

Las primeras parejas en bailar fueron, el ganador del "Cantando 2020", "Cachete Sierra" con Fio Jiménez, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber y Mar Tarrés y Iván Vivas, y Romina Ricci y Ernesto Díaz