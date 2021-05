En la noche del jueves, Ulises Bueno y su novia Rocío Pardo abrieron la pista en la tercera gala de " La Academia" para bailar por primera vez y se enfrentaron al cubo al cuadrado. Para su debut estuvieron bien y lograron un buen puntaje.

Antes del baile, la pareja le contó a Marcelo Tinelli la historia de su romance, ya que se conocieron en ShowMatch cuando ella bailó en la apertura de 2018 mientras él cantaba.

Su coreografía con temática carcelaria tuvo grandes hits pop, como "Bad" de Michael Jackson y "Toxic" de Britney Spears. Tras bailar, recibieron la devolución del jurado.

“Me gustó que la puesta en escena tuviera una historia. Ulises me sorprendió, tuvo que aprender todo de cero. Me encanta la pareja, que se venga lo mejor”, fue la devolución de Pampita, quien les puso un 8.

"No bailé nunca en mi vida", respondió Ulises, quien también dijo estar viviendo gran parte de su semana en Buenos Aires por la exigencia del certamen.

“Son una pareja hermosa. Estuvo buenísimo. Creo que Ulises tiene un poco de vergüenza, tiene que laburar eso”, indicó Jimena Barón, que de a poco se convirtió en la dama del 6 porque es la puntuación que más dio en los tres días de competencia.

.

“Me gustó la pareja. Me costó un poco la música, no me enganchó. Vi que se potenciaron mucho juntos, pero separados se perdieron un poco”, sostuvo Guillermina Valdés, que coincidió con Ardohaín y los calificó con un 8.

Y Piquín cerró la ronda de devolución aunque tiene el voto secreto. "Tenés que tener cuidado, tenés que cuidarla a ella y la tenés que mirar", comenzó diciendo, severamente. Y cerró: "Me gustó la propuesta, pero no vi mucha conexión. Ese carisma que tenés para el cuarteto, pasalo al baile”.

En total, por ahora, Ulises y Rocío sumaron 22 puntos.

