En la noche del martes, Charlotte Caniggia debutó en " La Academia" y aunque se mostró suelta en la previa, al jurado no le gustó mucho su coreografía, y Jimena Barón, una de las más exigentes, le dio una dura devolución.

Con temática de superhéroes en la pista, la pareja de Charlotte y Nacho Gonatta fue la segunda de la noche. A pesar de que la hija de Mariana Nannis es una de las figuras más queridas por Marcelo y el público, tuvo un mal debut y se fue con varias críticas.

Luego de que Pampita la puntuara con un cinco, hecho que ya cambió el ánimo de la mediática, llegó el turno de Jimena, que le marcó varias cosas y la fulminó.

"Yo te vi en boliches dándolo todo, Charlotte", comenzó diciendo Barón, advirtiendo que en otra situaciones la vio más suelta.

"¡Pero estoy borracha!", acotó la hermana de Alex.

Luego, la jueza prosiguió: "Siento que, por ahí hay algo de las botas, tendrías que haber estado más cómoda para tener una pisada más firme porque estaba un poco posadito, desfiladito".

Aunque esas características podrían haber sido halagos, en realidad estaba marcando defectos: "Sos muy pendeja, te pondrías haber tirado, hay algo de destreza en donde estuvieron demasiado vagos con el cubo, con la escalera".

"Bajaste la escalera al toque cuando empieza la coreo y fue larguísima la bajada. Sos chica, si estamos siendo afilados con gente más grande, para la que de verdad esto le es una destreza enorme, ustedes son re pendejos, estuvieron un poquito vagos para mi, en la coreo y en lo que mostraron", destacó.

.

Cuando la devolución ya había sido dura, aún faltaba más: "No me fascinó tampoco la propuesta me parece medio vintage. Y vos sos más moderna, más canchera, quedó un poco antiguo".

"En esta cosa tuya medio de posar que garpa en un montón de cosas, hay que dosificarla. Lo que pasó es que no tuvieron ninguna conexión", indicó.

"Hay que laburar la línea la definición. Este ritmo es muy buchón porque tiene poses fuertes y rectas. Los que no sostienen queda muy flan y se nota", cerró, tras lo que la calificó y su nota fue un 4 que la dejó entre los peores de la ronda.

Mirá el video con las críticas de Jimena Barón a Charlotte