Antes de debutar en la pista de " La Academia" de "ShowMatch", Romina Richi presentó a su compañero de baile, Juan Manuel Palao, quien sorprendió a todo el estudio con su físico escultural. Tanto es así que Jimena Barón quedó cautivada.

El primero en destacar la figura del joven de 24 años fue Marcelo Tinelli que luego le pidió que se sacara la camiseta para mostrar sus abdominales torneados. Al hacerlo, la jurado quedó impactada por el cuerpo del bailarín y el conductor le preguntó: "¿Jime, es tu tipo este muchacho?"

Y ella respondió picara entre risas: "Yo tengo hisopado de covid negativo...". Pero el intercambio entre "La Cobra" y el bailarín no terminó ahí ya que luego del programa, tuvieron un íntimo acercamiento.

.

"Fluyó todo así, y yo la pasé increíble. No me esperaba para nada que suceda eso. Para mí fue un honor que alguien me diga 'qué bueno que está tu cuerpo', lo de Marcelo fue un halago", reconoció el artista sobre su experiencia en la pista en comunicación con "Esto no es Hollywood".

Luego acerca de qué pasó fuera de cámaras con la jurado contó: "Hubo una charla, pero tranqui. Muy ameno todo. Jime es lo más, además es muy bella". Y picante, reconoció: "Podemos decir que me gusta".

"La charla se dio por el chat de Instagram… Nos escribimos. Buena onda, nos contamos lo que fue el programa. Re tranqui", reveló. Esperanzado contó que está soltero y aseguró que se "animaría a invitarla a salir".

"Se dará en algún momento, ¿no?”, cerró el también actor de "Sex" que participó en un clip de la cantante.