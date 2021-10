"La 1-5/18" genera mucha repercusión por lo que sucede en la tira como también por los comentarios que reciben a raíz de la mirada que tienen sobre la pobreza en los barrios marginales. De todos modos, las mediciones de rating marcan un progreso notable ya que es lo más visto de El Trece en los últimos días.

La tira de Polka que protagonizan Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe lleva varias semanas al aire. El último mencionada atraviesa un momento más que especial, ya que su personaje se encuentra en aprietos por sus sentimientos sobre su compañera de elenco, quien también parece sentir cosas por él.

Se trata de Lola, la joven a la que le da vida Cherri. Si bien todavía recuerda a su esposo fallecido, la llegada del padre Lorenzo (Lamothe) hizo que su corazón se confunda. A pesar de que todavía no lo expresaron, los dos sienten algo similar por el otro y esto puede causar un escándalo en el barrio donde se desarrolla la historia.

Mientras las críticas parecen haber disminuido, una parte clave de la tira está a punto de desarrollarse. Mientras recordaba la charlas con Lola, el cura se acercó a la capilla para tener un dialogo intimo con la figura de Jesús. "Hace 15 años, yo necesitaba ayuda y vos me llamaste. Hoy te pido que no me sueltes la mano. Estoy desorientado", comenzó.

Además, finalizó con mucha preocupación en su rostro: "Mostrame el camino de nuevo. No quiero seguir estando así, tan confundido, sintiendo cosas tan extrañas. Quiero enfocar en lo mío; en el barrio, en la gente que me necesita. Por favor, señor".

¡La revelación de Esteban Lamothe en "La 1-5/18"!