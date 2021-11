"La 1-5/18" no pasa desapercibida desde que salió el primer trailer. La tira de El Trece es uno de los programas más vistos en la televisión argentina pero no toda la recepción es positiva. A través de las redes sociales, algunas escenas se vuelven virales y reciben cuestionamientos por la forma en que abordan la pobreza y la vida en los barrios marginales.

A pesar de sus detractores, muchos de sus televidentes también se expresan en Twitter y no siempre son buenos los mensajes. Durante las últimas horas, una escena de la serie que protagonizan Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe causó gran repercusión entre sus seguidores.

.

Ornella D' Elia (Malena) y Agustina Cabo (Nancy) decidieron comenzar a rapear para olvidarse del mal momento que atravesaban. Mientras caminaban por el barrio ante la mirada de los vecinos, las dos jóvenes improvisaban algunas frases que sonaban muy logradas, aunque no fue la mirada general.

A través de Twitter, algunos televidentes no se mostraron de acuerdo con la aparición de dicho género musical en la tira. "Estas tienen menos de Rap", "Entre las alucinaciones y el rap me está por dar un ataque" y "Aunque la letra está buena el rap me dio cringe perdón" fueron algunos de los comentarios que se observaron.