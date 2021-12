Desde su inicio, " La 1-5/18" mostró algunos personajes que cautivaron a sus televidentes. Por ese motivo, se convirtió en el programa más visto de El Trece y causa gran revuelo en las redes sociales. Una de las historias que atrapan a los seguidores es la relación entre Lali González (Rita) y Nico García Hume (Lautaro).

La dupla paraguaya se mostraban muy unidos pero comenzaron a ocurrir cosas que trajeron mucha tensión a la relación. El hombre terminó en la cárcel después de intentar ahorcar a su pareja, además de que ocasionó la muerte de una persona muy querida para Rita como era Noelia (Leonor Manso).

.

El terrible hecho derivó en una orden perimetral para el personaje que interpreta Lali González en "La 1-5/18", lo que le brindaba cierta seguridad. Sin embargo, su esposo fue liberado y acudió a la casa que comparten de modo muy poco agradable. "No puedo entrar a mi casa. Negra, ¿qué es lo que pasa?", consultó al encontrarse con que habían cambiado la cerradura de su domicilio.

"Lo hice por seguridad, esta no es más tu casa", sentenció con firmeza su ahora ex pareja, quien estaba acompañada por Leticia Bredice (Viviana). Lejos de conformarse con su respuesta, Lautaro agregó: "No me vengas con las bolud... de la perimetral, son bolud... de la Justicia. ¿Me vas a tratar como un criminal por tener una discusión? Solo te apreté el cuello un poquito".

"¿Qué parte de que no queremos que estés acá no entendés? La ahorcaste", explotó con mucha ira el personaje de Bredice. Mientras que García Hume se retiraba de la escena, dejó una frase que sonó a amenaza: "Esto no termina acá porque te amo. Vos sos mía para siempre". Claro que la situación dejó muy asustada a la mujer que se muestra muy cercana a Agustina Cherri fuera del set.