Desde que inició "La 1-5/18", hay varias historias de amor en la trama que entusiasman a los televidentes. Una de ellas es la que protagonizan Gonzalo Heredia y Ángela Leiva, a pesar de que él siente cosas por Agustina Cherri, en la piel de Lola. Sin embargo, hay un motivo clave para creer que será una historia difícil de concretarse.

Lo cierto que Gina y Bruno son hermanastros, algo que parece imposibilitar su relación. A pesar de eso, el personaje que interpreta la cantante se siente atraida por él desde los primeros programas y hasta se imaginó besándose con él en algunas charlas familiares que tuvieron.

.

Leiva le confesó a Ricky (Felipe Colombo) que gustaba de Heredia pero lo curioso fue el momento que eligió. Sin que ella se de cuenta, su hermanastro estaba a la escucha de la conversación. "No sé que decirte", comentó él para iniciar el intercambio entre ambos. Por su parte, la cantante explicó: "No digas nada. No tendrías que haber escuchado nada pero hacé de cuenta que no pasó".

"Yo necesito que sepas que, para mí, sos mi hermana. Desde que puse un pie en esta casa, vos y Tulio son mi familia", expresó con total sinceridad el personaje de la pareja de Brenda Gandini. "No me tenés que explicar nada. Esto lo tengo que resolver sola", respondió ella. A pesar de la tensión que se vivió, decidieron hacer de cuenta que nada ocurrió entre ellos, en especial porque están en la búsqueda del hermano que tienen en común.

Cabe recordar que Leiva fue relacionada con Esteban Lamothe, aunque eso era fuera de las cámaras. Apenas comenzaron las grabaciones, se rumoreó que habían comenzado a salir pero ningunó de los dos lo confirmó. En las últimas horas, desmintió las versiones que los acercaban en una entrevista en "Los Ángeles de la Mañana".