" La 1-5/18" cautiva a muchos televidentes, por lo que es una de las apuestas fuertes que hay en El Trece en la actualidad. Las historias de amor entre los personajes aparecen como algunos de los puntos fuertes de la tira, aunque todavía faltan algunas por descubrir. Durante las últimas horas, se pudo observar un nuevo romance que comenzaría de una particular forma.

Leticia Bredice (Vivi) y Romina Gaetani (Miranda) se mostraban como opuestas desde que comenzó la serie de Polka. Más allá de eso, poco a poco, comenzaron a acercarse y tener una relación que alterna entre buenos y malos momentos entre ambas. Una escena que se pudo ver en el capítulo 73 las encuentra a ambas en un sillón mientras toman de una copa.

.

El alcohol y las intenciones de ella hizo que la charla se vuelva sincera. El personaje de Gaetani comenzó con algunas críticas a su pareja, que incluían la mención de su sentimiento de soledad. Esto hizo que Bredice comience a acercarse a ella hasta que se encontraron en un apasionado beso.

"No es tu primera vez", mencionó Miranda. Una de las protagonistas de "La 1-5/18" respondió con claridad: "La tuya si y eso te pone sensible". "¿Sensible? No, caliente", explicó entre risas dispuesta a seguir con el apasionado momento. Ambas se detuvieron por pedido de la dueña de la casa, ya que su hija podría llegar de sorpresa.

En busca de calmar las aguas, Bredice mencionó: "Estoy para un té". Su compañera de elenco cerró la escena con lo que parecía una picante propuesta: "Yo estoy para otra cosa... un café". Cuesta creer que el incipiente romance secreto entre ambas termine allí, por lo que los seguidores de la tira están a la expectativa de lo que suceda.