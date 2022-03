" La 1-5/18" fue el éxito de El Trece durante 2021 y la primera parte de 2022. La novela demostró que la ficción nacional puede competir a gran nivel, no solo en la pantalla chica, sino con su repercusión en redes sociales, algo que le jugó a favor. Luego de 132 episodios, la tira de Polka llegó a su fin y los televidentes se emocionaron por el cierre de las historias de amor.

La gran expectativa por el último capítulo recaía en la historia de amor de Lola (Agustina Cherri) y el padre Lorenzo (Esteban Lamothe), un romance que eligió la gente, dado que al principio el guion propuso un triángulo amoroso en el que estaba involucrado Bruno (Gonzalo Heredia). Sin embargo, por lo que se comentaba en las redes, los televidentes querían que se diera esa controvertida relación entre el parroco y la vecina del barrio.

La historia de amor de Lola y el cura, uno de los ejes centrales de " La 1-5/18".

Su amor quedó en suspenso cuando el cura decidió irse a una misión en África, lugar al que viajó principalmente invadido por la culpa por la inesperada muerte de Bruno.

Con el recuerdo de Gina (Ángela Leiva) del sueño en el que se reencuentra con Bruno comenzó el último episodio. “Yo voy a estar siempre y los voy a proteger, vas a ver que la felicidad es mucho más fuerte que el dolor, y que lo que viene ahora es hermoso”, le auguró en el sueño el padre de su hijo en camino.

En un salto temporal de un año en la ficción, vimos a Viviana (Leticia Brédice), convertida en “la punta del Peñaloza”, y encontró el amor junto a su primer novio, Chacho (Maxi Ghione). En tanto, la rivalidad entre Renata (Bárbara Lombardo) y Rita (Lali González) queda sin efecto después de la enfermedad genética que tuvo su hijo Matías (Balthazar Murillo), para la que requirió la donación de médula de su padre biológico. Entre Renata y ahora su ex marido, Sebastián (Luciano Cáceres) también llega la paz.

En otra escena vemos a los personajes principales en la capilla para celebrar el bautismo de Luisito, el hijo de Gina y Bruno, y en este evento se produce el gran reencuentro entre Lola y Lorenzo.

La amistad de Rita y Lola generó gran repercusión en " La 1-5/18".

En su regreso, el ex cura vio a Lola y creyó que otro de los personajes que aparecieron en los momentos cúlmines era la nueva pareja de su amada. Por ello, al hablarle, le suplica: “Perdón Lola, te pido perdón, llegué tardísimo, vos ya rehiciste tu vida y yo no tengo derecho a decirte que no te pude olvidar, que te pensé todos los días”.

Pero tras aclarar el malentendido, y tras aclararlo se besaron apasionadamente mientras sonaba la canción “Se puede amar”, de Pablo Alborán, leitmotiv de su romance.

Con voz en off de Cherri como Lola, la vecina que tuvo su final feliz resumió sobre las historias de vida del barrio: “Las familias se habían desarmado para volver armarse de las formas más impensadas. Los corazones le ganaron a la razón, al egoísmo y a la posesión para que todos seamos más felices”.

En una escena final se vio el brindis de todos los protagonistas de la ficción, celebrando la nueva y feliz etapa que comenzarían.

Mirá el final de " La 1-5/18"