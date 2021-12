" La 1-5/18" tiene atrapados a los televidentes y gran parte de su encanto está relacionado con los personajes de la tira. Las historias de amor que se desarrollan en la trama parecen afianzarse día tras día y una de las principales es el triángulo amoroso entre los tres protagonistas.

Si bien Lola (Agustina Cherri) y Bruno (Gonzalo Heredia) parecen encaminarse a un gran romance, el Padre Lorenzo (Esteban Lamothe) no puede ocultar los sentimientos hacia ella. Esto le trae grandes problemas, más allá de lo sentimental, por su condición de cura y su acercamiento a la religión.

.

Esto lo llevó a tomar una decisión que parece determinante, aunque podría revertirse en "La 1-5/18". El personaje de Lamothe solicitó una charla con su tío para realizar un pedido muy particular, que podría traer graves consecuencias. Ante la noticia que el sacerdote que lo reemplazó en Corrientes dejó los hábitos, quiso tomar su lugar nuevamente.

"No busques más reemplazo al Padre Nicolás, mandame a mi a Corrientes. Yo se que es no es el mejor momento para dejar a mi familia pero necesito irme de acá", comenzó Lorenzo en busca de escapar de sus sentimientos por Lola. Además, explicó: "Lo intenté pero no pude. Sacame de acá, tío. Estoy mal".

"Hice todo lo que posible para dejar de sentir lo que sentía pero no pude. Estoy enamorado de Lola", confesó frente a su familiar. Cabe recordar que el actor se mantiene aislado por contacto estrecho de un caso de Coronavirus, por lo que tuvo que ausentarse algunas jornadas de grabación.

¡Mirá el desesperado pedido del Padre Lorenzo en " La 1-5/18"!