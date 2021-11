"La 1-5/18" ya está afianzada en el prime time de El Trece junto a "Los 8 Escalones" y "ShowMatch: La Academia". Si bien los tres ciclos buscan derrotar en las mediciones a las producciones de Telefe, hay una mayor expectativa en la ficción de Polka por el desarrollo que tuvo desde que comenzó a grabarse.

La serie que significó el retorno de la ficción a la televisión abierta desde la llegada de la pandemia de Coronavirus tiene personajes que cayeron muy bien en el público. Uno de ellos es Viviana, quien es interpretada por Leticia Bredice y se llevó muchos elogios en las redes sociales.

.

Fiel a su estilo, se mostró sincera durante un reportaje con el programa "Intratables" y expresó que no mira la novela que busca darle batalla a los últimos capítulos de "Doctor Milagro". “En el cumpleaños de Charly García me di cuenta que era un éxito la novela”, confesó la popular actriz.

“Para mí la novela ya está instalada, ya está, la novela les gusta y la gente la ve ya así. Por lo que hablo, incluso cuando salgo a hacer exteriores con los chicos, porque yo no la veo”, comentó. Sin embargo, luego desarrollo su punto: “Por cábala yo no miro la novela. A parte, creo que en el proceso del actor, yo no me miro para no discriminarme, para no juzgarme”.

De todos modos, se mostró contenta por la repercusión que recibió. Si bien recibió muchas críticas al comienzo por la mirada sobre la pobreza en la trama, ya se afirmó y Adrián Suar apuesta a buenos resultados de aquí a fin de año.