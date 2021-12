Desde su estreno en septiembre, " La 1-5/18" estuvo involucrada en varias polémicas . Ante las críticas por los temas que toca la novela o incluso sobre el talento actoral de los protagonistas, los integrantes del elenco como Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Julieta Bartolomé, salieron a defender la producción de Polka en varias oportunidades.

Gonzalo Heredia, fue otro de los que recibió duros comentarios acerca de su desempeño como Bruno, el papel que encarna en la tira de El Trece. De todas formas, el actor siempre se mostró muy abierto a responder con humor los mensajes que le mandan, y sus divertidas ocurrencias en los intercambios que tiene con el público suelen viralizarse.

Gonzalo Heredia suele referirse a las críticas que le llegan.

En esta ocasión, según compartió en su Twitter el marido de Brenda Gandini, un televidente le escribió por mensaje directo un fuerte cuestionamiento: “Che, ahora que terminó la ‘1/5-18′ ¿no te pinta retirarte de la actuación? ¿o aunque sea tomarte unas clases? No podés actuar tan mal, ni aunque lo intentés". Fiel a su estilo irónico, el intérprete le retrucó: “Amigo, dame dos gramos de tu autoestima y te recupero las Malvinas”.

Luego de esta insólita respuesta, el usuario no dudó en demostrar su asombro. “Qué grande. No esperaba que me contestes jajaja”, le contestó impactado. Así, en su posteo Heredia calificó el cruce entre ambos con la descripción: "Qué se yo, cosas que pasan...". Y a los pocos minutos, acumuló mas de cinco mil "me gusta".

En las redes varios espectadores agregaron su opinión al respecto de lo sucedido y festejaron la contundente respuesta al actor: “Encima después de que te bardean se hacen los cholulos. ¿Quién los entiende?” o “Al final sólo quería llamar tu atención. Genial tu respuesta!”.