Esteban Lamothe actualmente disfruta del éxito que logró " La 1-5/18" junto a sus compañeros de elenco, entre los que se encuentran Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Luciano Cáceres. Desde que la ficción de Polka está al aire, circulan rumores que lo vinculan a otra de las protagonistas de la novela, Ángela Leiva. La dupla en varias ocasiones desmintió la relación con cómicas secuencias en las redes sociales, pero ahora el actor se puso serio y develó la verdad sobre qué es lo que busca su corázón.

.

En diálogo con el programa de radio "Agarrate Catalina", Lamothe al principio expresó: "Hay que hablar, no tengo como una cosa o una idea exacta de cómo tiene que ser una pareja". En cuanto a su opinión del amor y las relaciones, compartió cual es su perspectiva hoy en día: "Hay parejas que son monógamas y están perfectas. Hay que pensar la pareja de otra forma, ser más flexibles, no digo de estar solo con otras personas".

Luego, volvió a remarcar que no hay un noviazgo con su compañera en la tira de Polka, y en ese sentido el actor se refirió a su presente sentimental: "Mis amigos están todos separados. Si tuviera una relación nueva, me gustaría que sea más flexible, más amable. Yo sí quiero un compromiso, pero con la persona."

"Hay personas fieles pero que no están comprometidas. Me gustan las relaciones, me gusta el amor, y me gusta ver cómo se mueve", remarcó Lamothe, quién se separo de Katia Szechtman hace unos meses.