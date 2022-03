" La 1-5/18" tiene en Ángela Leiva una de las grandes sorpresas de su elenco. La cantante que encarna a "Gina" cautivó a muchos televidentes en su rol como actriz, aspecto que había desarrollado muy poco hasta el momento. Esto hizo que acumule seguidores en distintas partes del mundo.

La artista llevó su gira a Bolivia para presentarse en una serie de fechas. Una de ellas era en Santa Cruz de la Sierra, por lo que dio su espectáculo e hizo disfrutar a una multitud con sus canciones. Sin embargo, en un momento se vio obligada a detener el concierto por algo que le lanzaron desde el público.

"Miren lo que encontré acá, lo que me regalaron", comenzó apenas pidió a sus músicos detener el tema. Allí mostró que le habían arrojado un preservativo al escenario mientras cantaba. “Me parece perfecto que se cuiden. Me parece perfecto. Me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino? Bueno...”, expresó ante la búsqueda del culpable.

Ángela Leiva es una de las sorpresas de " La 1-5/18".

Además, sentenció a modo burlón: “Conmigo no lo va a usar. Conmigo solo va a tener que pensar en mí y arreglársela solo. Te lo devuelvo, papu”. Claro que esto hizo que se lleve una gran ovación, aunque al instante pidió seguir con el show y retomó la lista de canciones preparada.

Mientras tanto, se emiten los últimos capítulos de " La 1-5/18" a pesar de que ya culminaron las grabaciones. El personaje de Gina parece todavía disputarse el amor de Bruno (Gonzalo Heredia), por lo que se vivirán momentos tormentosos en la tira. Ángela Leiva aparece como una gran opción para sumarla a distintos elencos después de su exitosa incursión.