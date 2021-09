L-gante es uno de los cantantes del momento y sus fanáticos quieren saber todo sobre él, desde sus comienzos hasta su vida amorosa. Por ese motivo es que Juana Viale aprovechó cuando lo tuvo como invitado, junto a Florencia Randazzo, Osvaldo Bazán y Cecilia “Chechu” Bonelli, en "Almorzando con Mirtha Legrand", y le consultó sobre su intimidad.

El cumbiero se mostró divertido y dispuesto a abrir las puertas de su vida privada. Con el precandidato a diputado habló de las diferencias de las distintas épocas y compartieron sus armas de seducción con las mujeres.

L-gante visitó el domingo "Almorzando con Mirtha Legrand".

En el medio de la charla, la conductora los interrumpió y le preguntó al joven cómo conoció a su novia, Tamara Báez. Al respecto, el solista contesto: “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio y a mi me gustaba ella y no me daba atención”.

Siguiendo con la anécdota, continuó el relato: “Después me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo con ella y ahí entró la relación”.

