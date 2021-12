Tanto Flor Vigna como L-Gante asistieron a la gala de la Revista Gente, ella como invitada y él para dar un show exlusivo a todas las celebridades que formaron parte del evento. En las últimas horas, salieron a la luz detalles de un acecamiento muy sospechoso entre los dos cantantes.

.

En la emisión del viernes de "Los Ángeles de la Mañana", Augusto "Tartu" Tartúfoli confesó que en la velada vio al cumbiero y a la bailarina que recientemente lanzó su carrera en la música, muy cerca. "¿Ella no le hizo un poquito de showcito a L-Gante?", señaló

Por su parte, Mariano Caprarola aportó un dato inesperado que impactó a todos los panelistas. "Se viene algo...", reveló. Entonces, Yanina Latorre expresó sorprendida: "¿Van a hacer algo juntos L-Gante y ella? No podes pasar de Tini a Flor Vigna, con todo el amor del mundo lo digo"

.

"L-Gante igual... no es Duki", le retrucó Ángel de Brito. En su defensa también salió Mariana Brey y compartió su opinión: "Me parece que es re accesible. Tiene tanta buena onda y vive tan naturalmente lo que le está pasando que es un éxito tremendo, tal vez no mide el nivel de popularidad que tiene".

Hacia el final, la esposa de Diego Latorre recordó que además el intérprete oriundo de General Rodríguez colaboró hace poco con Cinthia Fernández, que aprovechó y contó como fue su experiencia con él: "Es un copado, aparte es inteligente porque me dice 'Me permite hacer otro nivel de video'".

Si bien todavía no hay ninguna confirmación de este supuesto duo que se vine, ambas figuras estarán presentes en la gran final de "Showmatch: La Academia" a cargo de Marcelo Tinelli.