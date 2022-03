Tras siete años de amor y una hija de cinco meses en común, L-Gante y Tamara Báez mantienen un romane que va en ascenso. Si bien durante el último tiempo protagonizaron algunas crisis en su relación, la pareja se muestra junta y enfrenta toda adversidad.

Ahora, el intérprete de "Cumbia 420" recordó cómo inició su romance con la mama de Jamaica y reveló algunas curiosidades que hizo reír a más de uno. En una entrevista con Grego Rossello, el artista abrió su corazón y se sinceró.

"No tenemos fecha de aniversario porque nos peleamos un montón de veces y no sabemos. No vamos a andar con mentiras", dijo entre risas el cantante de General Rodríguez.

.

Consultado por cómo conoció a la influencer, L-Gante expresó: "La fui a buscar a la escuela, me había anotado a la escuela donde iba ella. Aguanté tres semanas". "Encima ni siqueira iba al mismo salón, le había errado mal, al ped... me cambié de escuela", cerró a carcajadas.

¡Mirá el video en el que L-Gante habla de su relación con Tamara Báez!