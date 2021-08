La noche del sábado tuvo un esperado enfrentamiento entre las pantallas de Telefe y El Trece. Mientras que la segunda señal mencionada apostó con el regreso de Mirtha Legrand a la conducción, el canal de las pelotas llevó un interesante invitado a “PH, Podemos Hablar”.

El programa que conduce Andy Kusnetzoff eligió una variedad de estilos a la hora de sus invitados. Andrea Pietra, Sabrina Garciarena, Claudio Rigoli, Agustina Casanova y L-Gante fueron los elegidos para la competencia con la pantalla rival.

.

El cantante de cumbia 420 fue uno de los protagonistas, ya que reveló algunos aspectos de su vida. Uno de ellos fue la relación que mantiene con su padre, ya que se muestra muy cercano a su madre pero no hay referencias a él.

“Yo siempre estuvo con mi mamá solamente. Mi viejo de chico ni cabida, se fue así de la nada”, empezó su relato el artista. Ante la sorpresa del conductor, se desarrolló: “Hace poco contacté con mis hermanas de su padre y lo puedo contactar, pero ya está”.

L-Gante y su madre

Además, fue muy franco frente al resto de los invitados del ciclo: “De mi papá no aprendí nada”. Para cerrar su declaración, tuvo grandes palabras sobre su madre: “De mi mamá aprendí todo. Además de ser mi mamá, yo no la quería defraudar. No me comí las cagadas a pedos ni me fajaron ni nada, pero por mi propia cuenta me di cuenta que no la tenía que hacer renegar”.

Justamente Claudia Valenzuela brindó declaraciones en los últimos días sobre el padre del cantante. “Él se debe estar arrepintiendo de haberse ido. Pero yo le puse siempre el pecho a todo y acá estamos”, había mencionado.

¡Mirá la declaración de L-Gante sobre su padre!