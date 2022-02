Luego del allanamiento policial en sus propiedades, L-Gante fue citado a indagatoria este viernes por la mañana con motivo de la causa por amenzas y abuso de armas en su contra. En las primeras horas del día, el líder de la "Cumbia 420" se presentó en la fiscalía. Alejandro Cipolla, manifestó que para él no era una buena idea ya que todavía no tuvo acceso al expediente completo y explicó que hay muchos testimonios que se contradicen, que fueron incorporados a último momento.

.

Al salir de los tribunales, parece que el artista le hizo caso al letrado y al final no declaró. Cuando los cronistas le preguntaron por la réplica de un arma que encontraron los efectivos en su domicilio, respondió: "Como la tienen con el arma. A mi mamá le econtraron arma de juguete, si quieren se las regalo".

L-Gante se negó a declarar.

Luego, sobre su estado de ánimo ante todo este revuelo, el cantante comentó que se encuentra bien y aprovechó para mencionar que está próximo a sacar una nueva canción. "Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que eso me interesa más. Me enfoco en mi carrera porque esto es todo payasada", expresó el cumbiero.

Hacia el final, indicó que hay gente que lo quiere perjudicar y que lo quieren ver en la carcel. "Para mi mienten todos los que declararon en contra mío. Tengo que tener cuidado para andar con mi porrito, imaginate con un arma", aseguró.

Mirá lo que dijo L-Gante al salir de los tribunales