A días de que se presente en Tecnópolis con un show gratuito, L-Gante se ve envuelto en un escándalo judicial. El artista fue denunciado por un vecino por amenazas y portación de armas y deberá presentarse a declarar en indagatoria el viernes a las 10 de la mañana.

La Justicia pidió un allanamiento en dos de sus domicilios. Uno fue en el country Banco Provincia, y el otro en su residencia de General Rodríguez, donde encontraron una réplica de un arma de fuego.

Según indica la denuncia, L-Gante tomó por el cuello a su vecino y le apuntó con el arma. Lo amenazó e hizo varios disparos al piso, más golpes de puño a la cabeza. Luego se fue con su pareja, Tamara Báez, en su auto y regresó para golpearlo e insultarlo.

Tras el allanamiento, el artista declaró ante los medios en la puerta del country de Moreno: "Hay una cosa que agradezco y es que me hicieron levantar temprano. Salgo de acá y me entero que me rompieron la puerta de afuera. Saltaron el paredón y todo. Encontraron un arma de juguete".

"Yo solo digo las cosas que pasan. (El vecino) vive al lado de mi casa, es un pibe que anda en otra y no tuve trato. Hay gente que los están impulsando y confunden lo mío. El motivo de todo esto es porque el movimiento es groso, quieren ensuciar a un pibe que le está yendo bien. No me voy a enfocar en la gilada. Para los giles me siento más importante", cerró.