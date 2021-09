Este domingo se llevan a cabo en todo el país las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO) de cara a lo que serán las generales de noviembre. Durante la mañana, Crónica HD acompañó a L-Gante durante la jornada y reveló que hace "política en el barrio".

Antes de emitir su voto, el músico se presentó en una escula de San Martín y en diálogo con el canal del pueblo contó que a través de las redes sociales comenzó a circular una boleta con su rostro que lo proponía de candidato.

.

Con la leyenda: "No votes giles, que la calle decida", fanáticos candidatearon el intérprete de "Cumbia 420". En es esentido aseguró que le hicieron llegar la imagen por Facebook. Pero además envió un importante mensaje a las juventudes que emitirán su voto: "Lo veo como medio peligroso y de decisiones al aire el voto joven. Lo que quiero transmitir es que es muy valioso el voto y tiene que ser valiosa la decisión".

Crónica HD acompañó a L-Gante en la jornada de votación

"A la hora de elegir, sabelo. Hablalo con tu mamá, hablalo con quien quieras, pero es importante. Espero que vayan a votar", manifestó. Al mismo tiempo habló de sus intenciones de lanzarse a la política: Yo vengo haciendo con mi gente hace dos años y medio bastantes cosas por el barrio".

Y no descartó buscar un cargo si es que la gente se lo pide, pero advirtió: "Quizás tomaría un tiempo tener el cargo, pero si algún día la gente me lo reconoce, me lo hace saber...".

"Yo no quiero hacer política, pero lo vengo haciendo por empatía, eso nadie lo ve pero tampoco quiero, el barrio lo sabe. Lo que yo digo siempre es: el barrio con el barrio", remarcó.