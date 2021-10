L-Gante es uno de los artistas argentinos del momento y gracias a su exposición recibe todo tipo de propuestas laborales de empresas y negocios que quieren trabajar con el. Fiel a su estilo, el músico de General Rodríguez reveló que le hicieron una insólita propuesta que rechazó reiteradas veces.

De visita en el programa de Jey Mammón en América TV, Elian Ángel Valenzuela contestó las 21 preguntas del humorista y opinó sobre los supuestos retoques faciales de Ricky Martin. Después de asegurar que la estrella boricua se hizo algo en el rostro, el conductor quiso saber si sometería a alguna operación.

.

Sincero, el joven de 21 años, quien hace poco se convirtió en padre junto a su novia Tamara Báez, detalló la propuesta que le hicieron para "mejorar" su apariencia: “No, hasta a mí me han ofrecido de que quieren arreglarme los dientes. Eso es lo que más me dicen, pero ya les dije que no”.

El presentador de "Los Mammones" destacó que está genial que mantenga su aspecto porque “si así garpa”. Reflexivo, L-Gante concluyó con el tema: “Así somos”.

