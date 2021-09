L-Gante se convirtió en padre de Jamaica. A las 4:20 del lunes la pareja de Tamara Báez se preguntó si nacería su pequeña, sin embargo, la niña llegó al mundo nueve minutos después. Conmovido por ver a su hija por primera vez, el cumbiero narró la experiencia y contó todos los detalles.

"Hasta el último momento en que nació no caía. Y, cuando nació, se me hizo un nudo en la garganta y me cayeron las lágrimas, todo de felicidad. Le canté, la hice tranquilizar un poquito… Esas cosas me llenan", exclamó el artista de 21 años en diálogo con "Cortá por Lozano".

Jamaica nació a las 4:29 del lunes.

"Me voy a llevar sus necesidades. Tengo que preparar el alojamiento. La mamá se lo tomó muy tranquila, está bien. Yo le estuve haciendo el aguante. Muy rápido", declaró el intérprete de "cumbia 420".

A diferencia de lo planeado, la niña nació por cesárea para evitar complicaciones. "A las cuatro de la mañana se la llevaron para tenerla preparada para la internación", dijo L-Gante. Y agregó alegre: "Al fin ya tengo a mi bebé. Quiero vivir la paternidad y esperar que pasen estos tres primeros días para dormir una siestita".

Por último, el reciente padre de Jamaica manifestó emocionado: "Presencié todo. Estaba con el 420 en la cabeza. No lo voy a negar".

¡Mirá a L-Gante relatar el nacimiento de Jamaica!