El Consejo Municipal de Rosario aprobó la distinción de L-Gante como "visitante distinguido". Pero Daniela León, una de las concejalas que estuvo en el debate, fundamentó su posición y voto en contra del cantante. Su argumento fue: "Yo no voy a votar la distinción de Elián Ángel Valenzuela porque sus letras ejercen violencia simbólica de género". Además, citó las canciones del músico de "Cumbia 420" en las que podía ejemplificar lo dicho.

A pesar de que el cantante logró su cometido, le respondió a Daniela y opinó sobre su voto negativo. "Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición".

Pero no sólo el cantante dio su opinión, sino que su madre, Claudia Valenzuela, también ofreció su punto de vista al respecto: "Yo creo que tiene como todo el mundo tiene derecho a opinar, el que le guste y al que no le guste. Y no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música".

Agregó: "Como lo iban a distinguir, eso iba a tener sus pros y contras y es la opinión de ella, quedará en el apoyo que le den las demás personas y las autoridades".

L-Gante le respondió a la concejala.

Dejando de lado este cruce de declaraciones, el papá de Jamaica obtuvo nueve votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones. No obstante, L-Gante es "visitante distinguido" en Rosario.

