L-Gante se encuentra en el centro de la polémica después que se rumoreara que había sido detenido por la policía por una denuncia por amenazas con arma de fuego. Sin embargo, el cantante desmintió lo sucedido y explicó lo que realmente pasó en la casa de su mamá en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez.

“Es una locura, mal. Si estuviéramos en un mundo en el que nos dejáramos llevar por los medios, el L-Gante esta semana fue un secuestrador, un loco, de todo un poco. Pero estamos tranquilos acá. A la gilada ni cabida”, comenzó Elián Angel Valenzuela en "Telenoche".

"Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia en la que había un ‘gato’ andando por los techos. Yo soy consciente de lo expuesto que estoy hoy en día", detalló el cantante sobre una persona caminando por sobre la casa de su mamá en el Barrio Bicentenario.

L-Gante desmintió categóricamente el haber amenazado con un arma a un joven que caminaba por el techo de su casa.

El artista negó haber amenazado al joven Brian con un arma, quien denunció a L-Gante en la Justicia: "Estuvo caminando no solo por el techo de mi casa sino por otras y como su pensamiento fue erróneo, porque habrá creído que no había gente y sí había. Yo no estaba en ese momento".

El cantante de 21 años también explicó por qué tiene un yeso en el brazo: “Yo me imaginaba que me iban a preguntar por esto. Yo subí apurado por esa escalera que está allá, a decirle algo a mi amigo y me caí arriba del brazo y me fracturé dos dedos”.

Y agregó sobre la mirada de los medios: "Ustedes no tienen que ser como los periodistas que vienen a creer todas las giladas que les dicen. Me la tiran a mí porque piensan que pueden hacerme un daño a la imagen. Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está en la casa".

L-Gante se mudó a un country cerrado para darle más seguridad a su pareja, Tamara Báez, y su hija Jamaica.

Debido a la repercusión que tuvo la fama en su vida, Valenzuela destacó por qué se mudó a un barrio cerrado con su pareja, Tamara Báez, y su hija Jamaica: "Yo adquirí un lugar para que mi hija esté con más seguridad. Robos y gente atrevida hay en todos lados, y yo no soy gil. Intenten y digan lo que quieran".

"Yo soy un muchacho que está lidiando seriamente con todo: tengo mi familia, tengo mi trabajo y tengo que mantenerme. Un poquito de atención le doy a esto porque yo sí soy un artista que está en el barrio, que pasa caminando sin caretear", sentenció contundentemente.

A raíz de lo sucedido, L-Gante aprendió qué es lo que tiene que cambiar de su forma de ser: "Cuando pasan estas cosas no tengo que meterme. Y hay gente que juega con eso, con provocarte para que pises el palito, pero también estoy atento a eso. Es una cosa de locos estar en mi lugar"

