L-Gante pasó por un momento tenso cuando efectivos de seguridad no lo dejaron entrar en el aeropuerto de Chile.

"No me dejaron entrar acá... No sean malos. No traje nada ahí, tranquilos", se lo escuchó decir a L-Gante, molesto, en un vivo en Instagram, ya que decidió transmitir su enojo con sus seguidores.

"Él salió hoy a la mañana rumbo a Chile para dar sus conciertos. Pero llega, ingresan todos, menos él", indicó Mariana Brey en "Socios del Espectáculo".

Además, la panelista se comunicó con la madre del cantante de "Cumbia 420", quien está "en shock". "Yo hablé con Claudia, está sorprendida como nosotros. Me dice que todos ingresaron por migraciones, menos L-Gante. No sabe bien por qué. Dice que está en shock", expresó Brey.

Luego de una hora de demora, pudo pasar, aunque fue sometido a controles exhaustivos.

El periodista de policiales Ignacio González Prieto expresó: "L-Gante fue demorado en el Aeropuerto de Santiago.Tuvo problemas con las autoridades especialmente a migraciones.Llamaron a la policía y lo demoraron en el lugar. Querían deportarlo inmediatamente por lo sucedido. Su productora intervino y no hubo más incidentes".

L-Gante, demorado en Chile.

Tamara Báez, aliviada tras recibir una noticia en redes sociales

Alejandro Cipolla, abogado del cumbiero, ayudó a Tamara Báez en la tarea de verificar su perfil, logro que obtuvieron en las últimas horas.