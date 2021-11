La aparición de L-Gante como uno de los principales artistas de la actualidad en la Argentina no cayó bien para todos. Más allá de alguna pelea con un colega como Zaramay, la popularidad aumentó notablemente en los últimos meses y esto excedió a la música, en especial por su carisma y su humildad frente a su público.

Claro que su género y estilo a la hora de componer puede generar un poco de resistencia, sobre todo para las personas que no son de su generación. Así ocurrió con Enrique Pinti, quien no tuvo piedad en su mirada sobre el fenómeno del cantante de General Rodríguez, quien formará parte del Festival Lollapalooza y tocará por primera vez en el Luna Park.

.

Durante una charla con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", el prestigioso actor se sinceró sobre el autor de "Cumbia 420". “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente", comenzó. Además, agregó sobre los ejemplos que brindó: "Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

"Hay que tener respeto por esa gente porque de alguna manera está haciendo fama", explicó luego de mencionar que la música que hace Elian Valenzuela no le llega.

Cabe recordar que no es el primer artista que critica el trabajo del cantante de General Rodríguez. Algo similar ocurrió con Patricia Sosa, quien cuestionó los supuestos pedidos que había realizado L-Gante para brindar un espectáculo en vivo.