En la tarde del martes 21 de dicimebre fue la conferencia de prensa para anunciar la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera. Uno de los invitados fue L-Gante, quien tuvo una violenta reacción ante una pregunta que le hizo el representante de influencers Christian Manzanelli.

Tras la difusión del video en donde se lo muestra casi a las trompadas contra Manzanelli, el cantante hizo su descargo en Instagram: "Me invitaron y fui de onda. Cuando me rescato en la conferencia esa estaban hablando mal de mí en vivo y yo aplaudiendo como un 'logi'. Las cosas se hablan por privado y encima primero me ponían la condición de 'L-Gante, vos si sos de barrio ¿por qué no hacés tal cosa? ¿Sabés qué? Soy re de barrio le dije. Así que a ese pedazo de concheto de traje ¿tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad? ¿Después sabés cuando achicó el chinchulín cuando encaramos?".

El video de L-Gante a las trompadas

"Tranquilo que fue un susto nomás, chetito. No hacía falta que te defiendan los boxeadores y barrabravas. Me hacen sentir re malo", disparó.

"Tranqui tranqui, no estoy enojado, nada, solo te comento y explico tal como fue lo que quiero comentar y explicar. Tampoco es nada armado, y fue por eso, por no dejar que armen ni una conmigo", cerró.

Mirá el descargo de L-Gante contra Christian Manzanelli