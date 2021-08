El martes por la noche, la pista de " ShowMatch: La Academia" se llenó de baile y música con el inesperado debut de L-Gante, el trapero argentino del momento, quien hizo mover a todos al entonar sus famosos hits, la canción del abecedario y sorprendió al contar el origen de su nombre artístico.

Luego de su exitosa gira por América central y por el Viejo Continente, el artista se presentó en el reality conducido por Marcelo Tinelli y dejó a todos los presentes con la boca abierta al revelar que su mamá, Claudia Valenzuela, fue la creadora del apodo por el que lo conocen todos.

.

“El nombre de L-Gante me lo puso mi mamá, diciéndolo irónicamente por la forma en que estaba vestido cuando me levantaba, me despertaba y me iba a grabar. Entonces, así como estaba vestido, ‘¡Qué elegancia, qué elegante!’… era todo lo contrario. Ella me descansaba... Usaba bermudas, medias, pantuflas”, explicó entre risas el joven de 21 años llamado Elian Ángel Valenzuela.

.

Además, el cantante destacó las motivaciones en su carrera artística: “Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué la vuelta. No tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá”.

L-Gante rompió la pista de " ShowMatch" con la canción del abecedario, tema que compuso especialmente para que los más pequeños pudiesen aprender las letras. Esta surgió por el pedido que le hizo una madre para ayudar a su hijo. Después, hizo bailar a todos con sus reconocidos hits "Alta Data" y "RKT".

