Un nuevo capítulo se abre en la rivalidad pública entre los cantantes argentinos L-Gante y Zaramay. Después de que el "Jefe del Malianteo" disparara duramente contra Elián Valenzuela en el adelanto de una de sus canciones, este no se quedó callado y le dedicó un tema en el que aseguró que "se hace el chorro y está zarpado en botón".

L-Gante estrenó la segunda versión de su canción "Malianteo 420" y apuntó duramente contra el trapero de Villa Ballester: "Sin fantasmear, para eso te lo dejo a Zaramay que se hace el chorro y está zarpado en botón. No te hagas el tumbero, si no salís del buzón. No hagas cartel con los juguetes que después tu mamá llora. ¿Enserio tenés 27? Eso me da vergüenza ajena".

Además, el cantante de cumbia que se va a convertir en padre aprovechó la ocasión para "tirar barras" sobre los antecedentes de Zaramay, su mánager y su estilo de vida: "Si en tu barrio no te quieren, ¿de qué mafia estas hablando?", "Aflojale al GTA y deja la ciencia ficción si te fuiste de Argentina por no soportar la presión".

L-Gante lo tildó de "jefe de lo fantasmas y gato de los mandados" y recordó su paso por la cárcel después de compartir polémicas fotografías junto a integrantes de "Los Monos" con armas: "Afuera te haces el mafioso y adentro vivías llorando" y "estás emigrado por contarla de mafioso, cuando lo tienen de ahijado".

Después del inesperado lanzamiento de L-Gante el domingo por la noche, miles de usuarios se refirieron a la canción y a la mención de Zaramay en las letras.

