Después de que lo acusaran de hacer una fiesta clandestina en su hogar con más de 100 personas, Kike Teruel fue denunciado ante la Justica ya que sus dos hijos golpearon a un joven.

La mamá de la víctima presentó una denuncia ante la Justicia, pero como no recibió respuestas decidió exponer el caso en las redes sociales. La mujer reveló que su hijo fue agredido por los hijos de Teruel y sus amigos, y que antes de denunciarlos fue amenazada para evitar que presente cargos.

El artista negó las acusaciones contra sus hijos.

"Vengo a radicar una denuncia contra Kike Teruel, por una contradenuncia que me hace a mi y a mi familia por el hecho de que esta mañana, cuando me levanto, me encuentro con mi hijo, el menor, todo desfigurado y con muchos golpes en la cabeza. Cuando le pregunté que había pasado, me dijo que habia estado en una fiesta en la casa de Kike Teruel...", comenzó la mamá en "Intrusos".

"Que lo habían patoteado, que en esa fiesta había más de cien personas y que se cobraba la entrada 600 pesos con bebidas alcohólicas. Me fui a la casa de Kike, hablé con él. Pero cuando le cuento lo que mi hijo me relató, me minimiza la situación y dice que no estaba enterado de nada. Yo le digo, cómo no vas a saber que en tu casa hay más de cien personas, que se cobra una entrada y que se venden bebidas alcohólicas...", manifestó.

Denunciaron a Kiki Teruel y a sus hijos por golpear a un joven en una fiesta clandestina.

"Cuando yo comienzo a cuestionar y preguntar, él con tal de callarme me dijo que haga lo que yo quiera. Si quiero denunciar que denuncie, que él tiene muchos contactos. Que a mi no me iban a dar bolilla, que yo vea que si perjudicaba a sus hijos, él iba a perjudicar a mi hijo. Creyendo que yo tengo un solo hijo, el cual él si conoce. Pero es a mi otro hijo al que agredieron y no al que está denunciando", agregó.

Y continuó: "Son gente que se creen que se llevan a todo el mundo por delante. Por el poder adquisitivo o lo que fuera. Pero las cosas tienen que ser como son. Quiero que esto llegue a todos lados y tenga conocimiento público..."

"No es cierto lo que se dice, y no sé ni quién está hablando", manifestó el cantante de " Los Nocheros",

Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa.com, el cantante de " Los Nocheros" desmintió los dichos de la mujer y explicó cómo va a proceder: "Me enteré por amigos y familiares de esas denuncias. Cuando esté al tanto de lo que pasa, voy a hablar. No es cierto lo que se dice, y no sé ni quién está hablando. Yo no veo tele, por eso quiero saber que pasó".