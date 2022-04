"Cuando mi abuela tuvo su salón de belleza, eran otros tiempos y recuerdo que siempre le reclamó a mi abuelo que no pudo seguir trabajando y tuvo que cerrarlo por él. Siempre me gustó el ambiente, quizá por ella es que me dedico a esto", recuerda con ternura Kennys Palacios.

El peluquero de Wanda Nara, Karina Jelinek, Barbie Vélez, Charlotte y Romina Pereiro, entre otros, hablo con Ciudad y, a sus 33 años, cuenta que vive en París, la meca de la moda del mundo.

"Estoy instalado en Francia hace unos meses. Con proyectos a futuro, con muchos sueños todavía por cumplir. Estoy feliz y contento, estar con Wan, ayudándola con el tema de su empresa de maquillajes y demás", reconoció.

.

"Con Susana Giménez el año pasado fue espectacular. Con Wanda vivimos cosas buenas y no tanto. Pienso que el trabajo también se construye así, desde cómo te llevás con esa persona y cómo te relacionas", cerró.