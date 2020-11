Reconocida en el mundo por su papel en la serie "La Reina del Sur", que actualmente se puede ver en Netflix, Kate del Castillo brindó una entrevista exclusiva a "El run run del espectáculo" en Crónica HD y habló de todo.

La actriz mexicana, radicada en Estados Unidos, recordó con mucho dolor la violencia que sufrió durante su primer matrimonio con el exfutbolista Luis García, con quien estuvo casada año y medio.

"Me hubiese gustado que fuera como ahora porque ya todo cambió y no nos sentimos solas. En ese momento yo me sentía sola, con vergüenza y le tenía miedo. Agradezco a todas las mujeres por no quedarnos calladas", expresó. Y continuó a corazón abierto: "Ahora lo veo como una cicatriz en mi cuerpo, una experiencia de vida".

Por otro lado, se refirió a su presente amoroso: "Ojalá conociera un galán porque llevo muchos años soltera. Creo que me la pasé trabajando y estoy contenta de eso, pero bueno son decisiones que uno toma". En cuanto a si le gustaría ser madre, respondió tajante: "No nunca tuve ganas de ser mamá".

Además, la artista se refirió al triunfo de Joe Biden como presidente electo en suelo estadounidense: "Un mundo mejor. En la Casa Blanca habrá amor, una pareja real, mascotas y cosas que no había. Yo hice campañas para que fueran a votar".