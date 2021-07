Un nuevo romance habría surgido en " Bienvenidos a Bordo", el programa de Guido Kaczka, según informaron el viernes en "Intrusos", además de compañerismo, El Carpintero y Kate Rodríguez compartirían mucha intimidad.

El joven participante de las dominadas, que cada vez gana más lugar en el ciclo de entretenimientos, y la bailarina dominicana comparten el ciclo de Eltrece y desde allí parece que se filtró el dato.

Rodrigo Lussich expresó: “Las fuentes que nos dan esta bomba aseguran que todo esto pasó y que acá hay sexo”.

Ante los trascendidos, Kate decidió hablar para aclarar las cosas. “No pasa nada. Es un pibe que entra dos minutos para hacer las dominadas, y nada más", comenzó diciendo sobre Nahuel Matheu.

"Obvio que lo conozco porque estoy yendo casi todos los días, conversamos, pero como lo hago con todos…no entiendo, no entiendo porque publican vainas así”, agregó en su descargo a Pronto.

Por último, con un tono de voz en el que dejaba en claro su fastidio, manifestó: “Ya ni quiero opinar del tema, es un horror. No lo conozco fuera del programa, no es ni siquiera mi amigo, no me parece lindo, no le entraría, nada de nada”.