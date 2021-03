Karina Mazzocco y Omar El Bacha están juntos desde hace 16 años y hasta tienen un hijo, Malek de 14 años. Pero su historia de amor no es como todas las demás ya que la pareja sintió el flechazo de Cupido en un insólito lugar: el supermercado.

La conductora y su marido se vieron por primera vez mientras hacían las compras y ella recordó el momento con gracia y mucho romanticismo. "Lo vi entre las góndolas", confesó en "Los Mammones", el programa de Jey Mammón.

Luego, agregó más detalles: "Había ido al supermercado completamente camuflada, era una época de mucha exposición. Yo me acababa de separar, estaba separada desde hacía rato, pero recién me esta divorciando".

Karina Mazzocco y su marido, Omar El Bacha.

"Lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Y pasó que lo vi. Lo vi y dije 'qué bueno que está ese morocho'. Yo pensé que él no me había visto, pero sí me había visto. Me había recontra visto", manifestó. Y destacó: "Él me encaró. Cosa difícil que suceda... Por lo general a mujeres de la televisión, no cualquier hombre se anima".