Karina La Princesita es la flamante incorporación en el ciclo de Ángel de Brito. Allí la jurado del "Cantando 2020" se animó a contar los proyectos laborales que tiene en mente para este año.

“Tengo dos propuestas muy interesantes, de algo que nunca hice, las dos nunca hice. Una ya acepté, que es para mitad de año, de teatro, no es con Flavio y es para todo público. Pero requiere más de mí”, reveló la cantante con tono misterioso.

Y agregó: "La otra propuesta no sé cuando empieza pero ya acepté también… Yo acepté todo, es tele y es algo que nunca hice".

En ese momento, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" le consultó si debutaría como conductora. A lo que Karina respondió: “Sí, es eso”. Al ver que la artista no quería contar sobre su nueva faceta, el periodista detalló: “Hicieron un piloto y van a tener un programa Karina La Princesita y Pedro Alfonso, un programa de entretenimiento”.

Sorprendida porque el comunicador contó la noticia, la ex de El Polaco explicó: “Hicimos el piloto y me encantó, muy buena onda, me gustó la conducción”. Además bromeó: “Sentí que lo hice muy bien, humilde como siempre, lo sentí muy familiar a lo que yo hago en los escenarios. Entonces no lo sentí forzado”.

Y sin apresurarse porque aún el contrato no está firmado aclaró: “Es un proyecto, no es que ya empezamos, no sé si empezamos, digo, por favor… Y tengo más cositas”.

¡Mirá el video!