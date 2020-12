A pesar que intentó mantener su romance en secreto, salió a la luz. Hablamos de Karina La Princesita y su relación con el músico Nicolás Furman. Si bien tras confirmar su noviazgo la jurado del "Cantando 2020" prefiere ser cautelosa, en una entrevista radial abrió su corazón y contó detalles sobre su nuevo amor.

La artista fue consultada por la exposición que tiene el joven ahora que sale con ella, a lo que respondió: “Él reaccionó bien, lo charlamos mucho y es raro, pero se lo tomó bien, con tranquilidad. Para él también es raro porque de repente un día prendés la tele y está su nombre, su foto. Es extraño y te sorprende, no está bueno”.

“No voy a mentir, yo siento que entiendo lo que es estar expuesto, pero te van tirando al precipicio y medio que te obligan. A mí me gusta estar más tranquila, más segura de lo que me pasa, y me sentí muy incómoda. Me gusta resguardarme un poco más”, continuó sincera.

Nicolás Furman se robó el corazón de la artista.

Luego, Karina reveló que al salir la noticia de su noviazgo debió contarselo a su hija Sol, fruto de su ex relación con El Polaco: “Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre”.

“A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura. Pero yo me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram -porque entiendo que no fui del todo cuidadosa- y me apuraron”, agregó tajante.

Sobre cómo fue aquella charla privada con su pequeña de 13 años, contestó: “Ahí tuve que tomar la decisión, le dije ‘mirá solcito, mamá está conociendo a alguien’, antes de que se entere por la tele porque se rompería la confianza que hay entre nosotras”.

Y en "Agarrate Catalina", que conduce Catalina Dugli, por la Once Diez concluyó: “Nosotras somos muy unidas y estamos muy conectadas. Con una mirada ya sabemos lo que siente la otra, o qué está pensando. Yo era muy chica cuando fui mamá y ella me enseñó todo, tenemos una relación de madre e hija hermosa, y la cuido mucho”.