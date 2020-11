Karina "La Princesita" y Sergio "Kun" Agüero estuvieron en pareja durante cinco años hasta que en 2017 confirmaron que se separaron, pero nunca hablaron de los motivos...¡hasta ahora!

"No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", comenzó la artista en su nuevo rol como angelita en "Los ángeles de la mañana".

La Princesita y el futbolista estuvieron en pareja durante 5 años

"¿Pasó algo grave?", preguntó su compañera de panel, Karina Iavicoli. "No. Una vez me lo preguntaron, respondí y me llegó un mensaje ‘por qué te colgás…'", contestó Karina haciendo referencia a los trolls virtuales. Ángel de Brito agregó entre risas: "Por qué te colgás del Kun...".

"No es que quiera meter púa, pero es raro que digas ‘agradezcan que no se sepa’. Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo", analizó nuevamente Iavícoli. "Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla", retrucó la cantante.

La cantante no reveló por qué se separó del Kun

Al ser consultada por su estadía en Inglaterra junto al jugador de fútbol, La Princesita fue contundente: "Prioricé mucho mi trabajo, yo no dejé todo. Si hubiera dejado todo, me habría querido cortar...".

