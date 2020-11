Karina La Princesita es una mujer de fuertes declaraciones que se caracteriza por su honestidad brutal. Y así lo demostró en una entrevista en la que contó algunos detalles de su vida y de su relación actual con su ex, El Polaco.

"Yo soy una versión mejorada de lo que era hace unos años antes, y mi hija nació así, ya plantadita, con su opinión bien formada. Como yo, argumenta y no tira algo por tirar", dijo sobre Sol, fruto de su relación con el cantante de cumbia, que hoy tiene 13 años.

En una entrevista con "Últimos cartuchos", conducido por Migue Granados y Martín Garabal, la vocalista habló en forma descontracturada sobre su vínculo con la adolescente, de quien se distanció físicamente hace un tiempo para evitar el riesgo de contagio.

"Las cámaras, los escenarios para ella son algo re común. Por ahi la tengo que bajar un poco porque tiene cuentas de Twitter y opina sobre cosas que ve en televisión. Está con mi mamá en este momento, porque yo estoy con mucho contacto con gente y ella tiene problemas respiratorios", reveló.

Karina no enfermó de Covid-19 a pesar de los casos positivos del "Cantando 2020" donde ella es jurado, pero el que sí dio positivo en el hisopado fue el padre de su hija, participante de "Masterchef".

"Al principio Sol estuvo un mes y medio conmigo, después se fue con el papá, pero él empezó a trabajar en Masterchef", explicó.

.

"Yo supuse que iba a pasar. Tenemos formas destintas de cuidarnos", sentenció, dejando muy mal parado a Ezequiel Cwirkaluk.

Los conductores luego bromearon por su declaración. "Él se cuida sin cuidarse", dijo Migue, a lo que La Princesita no aguantó la risa. Sin embargo quiso salvar a su ex del escarnio y aclaró: "Viste cuántos son obessivos con cuidarse y te contagiás igual, no se sabe cómo corno pasa".

Por otro lado, cuando le preguntaron a la cantante cuál era su insulto favorito, aprovechó para tirarle un palo al participante de "Masterchef Celebrity" sin decir su nombre.

"Digo todo lo que tiene 'R', me hace descargar Cuando manejo. Digo 'For... del ort...' y 'cornudo'. Esa nunca la puedo dejar de decir. Es terrible igual, porque, digo, ¿justo vos decís eso?" Como que... Así somos los humanos", dijo, dando a entender que ella también fue víctima de la infidelidad.

Recordemos que siempre se dijo que El Polaco había engañado a Karina y ese fue el motivo que detonó su separación y se creyó que "Con la misma moneda", que habla de una venganza a una persona infiel, estaba dedicado a él. Sin embargo, años más tarde fue el cantante el que expresó que fue la jurado del "Cantando" quien lo habría engañado.

¡Mirá el video con su indirecta!