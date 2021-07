La noche del martes en "ShowMatch: La Academia" estuvo plagada de mucha emoción ya que Karina "La Princesita" tuvo un pequeño show musical junto a su hija Sol y su pareja, Nicolás Furman. Sin embargo, esa conmoción terminó cuando la artista tuvo un picante ida y vuelta con el jurado del reality y recién ahora se disculpó en "Los Ángeles de la Mañana" y explicó el orígen de su enojo.

“Me siento mal por lo que pasó y no lo justifico. En el momento que te escuché decir ‘esto fue un loco’, ya no escuché más nada", comenzó la cantante en LAM y reveló que la raíz de su ataque fue la batalla legal que mantiene con sus ex músicos desde 2014: “Tengo 5 o 6 juicios con músicos. Perdí un juicio el año pasado, perdí un montón de plata... Hace 10 días me dicen que perdí el segundo juicio. Eso me hizo mal porque pensaba que lo iba a ganar”.

El conductor quiso saber por qué le hacen juicio a ella: “Eso es lo que me tiene mal, yo era empleada como ellos de los hermanos Serantoni. El martes me avisaron que en la sentencia tengo que pagar más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”.

"La Princesita" no pudo aguantar la emoción al hablar de los juicios que tiene.

La artista expresó la angustia que siente al tener que enfrentarse a los costos económicos de los juicios que tiene: “Me siento mal y no lo puedo controlar. Yo estoy mal todos los días, pero sin embargo me paro y voy a trabajar. A mí lo que me mantiene es que gano plato, que ayudo a toda mi familia. Durante la pandemia di plata al staff aunque no estábamos trabajando... Yo apoyo al empleado que reclama sus derechos, pero que se lo reclame a la gente que corresponde y no a mí, porque soy mina o porque es lo más fácil hacerme juicio a mí”.

Emocionado por las duras palabras de la intérprete, De Brito la apoyó con un tierno mensaje: “Esto va a pasar, vas a ganar mucho dinero y vas a salir de toda esta porquería que toca. ¿Apostamos? lo hablamos en cinco años”.

“Yo no estoy pudiendo, de verdad... No siento que me voy a morir de tristeza o que tengo depresión. Siento que no lo puedo controlar y no me quiero sentir culpable por eso. No son problemas económicos, hay una frustración, una impotencia con algo que no corresponde. No es que digo: ‘Necesito trabajar, necesito plata’. Hay algo que está pasando y no tendría que pasar. Por primera vez siento que no lo puedo manejar”, cerró duramente en LAM.