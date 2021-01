Antes de consagrarse como una de las máximas referentes de la movida tropical, Karina "La Princesita" dio sus primeros pasos en la carrera de la música cuando aún era adolescente y reveló que quiso ingresar al casting de " Bandana".

El recordado reality de canto "Popstars" lanzó la mítica banda de música pop juvenil liderado por las cinco ganadoras de la competencia. Pero para llegar a ser parte del grupo, cada participante debía sortear una serie de pruebas y desafíos hasta consagrarse ganadora.

.

Cuando apenas tenía 15 años, la jurado del "Cantando 2020" intentó ingresar en el casting, pero fue rechazada: "Me dijeron 'volvé a tu casa, pibita'", contó antes de dar su devolución a Tyago Griffo y Lissa Vera, ex miembro del grupo de pop.

" Bandana" se consolidó tras el reality "Popstars".

"Quiero empezar diciendo que yo fui al casting de ' Bandana', por lo tanto yo amo al grupo”, reveló la ex de El Polaco y sorprendió a todos. "¿En serio?! ¡Mirá lo que se perdieron!”, aseguró asombrado Ángel de Brito. Mientras que Laurita Fernández quiso saber: "¿En qué instancia te fletaron?”.

Y Karina explicó: "Sí, me patearon... Es que era a partir de los 16 años y yo tenía 15. No me dejaron cantar. Me dijeron 'andá a tu casa, pibita'. Pero lo digo para que sepan cuánto amo a ' Bandana' y cuánto admiro a Lissa y a Lowrdez hoy, y en su momento a todas".

Las integrantes de la banda que supo brillar en el 2001 estaba integrado además por Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi.