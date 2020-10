La semana pasada Karina "La Princesita" sorprendió a todos sus fanáticos con una serie de publicaciones en sus redes sociales donde disparó contra "Hay que ver" por hablar sobre su hija Sol, fruto de su relación con El Polaco.

Según el descargo de la referente de la movida tropical, en el ciclo conducico por Denise Dumas y José María Listorti criticaron que la adolescente de 13 años viva en la casa de su abuela en vez de con sus padres en medio de la pandemia de coronavirus.

Karina La Princesita con su hija Sol antes de la pandemia.

"Tengo que aguantar que muchos me recriminen que dejé a mi hija con mi mamá, porque en el programa dicen no estar de acuerdo, ya que mi hija no es de riesgo. MI HIJA ES DE RIESGO. INFÓRMENSE ANTES, AL MENOS AL HABLAR DE UN MENOR. Y de cómo nos manejamos en casa es problema mío", disparó picante la jurado del "Cantado 2020" en Twitter.

Tengo que aguantar que muchos me recriminen que dejé a mi hija con mi mamá, porque en el programa dicen no estar de acuerdo, ya que mi hija no es de riesgo. MI HIJA ES DE RIESGO. INFÓRMENSE ANTES, AL MENOS AL HABLAR DE UN MENOR. Y de cómo nos manejamos en casa es problema mío. — Karina ♡ (@kari_prince) October 21, 2020

Luego del escándalo, Karina explicó en comunicación con Catalina Dugli en La Once Diez, por qué Sol se encuentra en la casa de su madre: "Tiene broncoespamos. A los 14 días (de nacer) fue su primera internación y dos veces por año la internan, y ahí dijimos que esté con mi mamá. Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando".

Al inicio de la cuarentena obligatoria, la joven estuvo un mes en la casa del padre ya que la cantante regresaba de un viaje de estudios. Luego se reencontró con su hija, pero al momento de empezar su trabajo en el reality de canto y al estar más expuesta decidió separarse nuevamente.

Sin embargo, El Polaco también consiguió un lugar en "MasterChef Celebrity" y debieron tomar otras medidas para cuidar de la salud de su hija ya que es de riesgo.

"¡Yo tengo una tranquilidad con esta decisión!", concluyó Karina.