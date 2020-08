Karina "La Princesita" y la familia Maradona siempre estuvieron vinculados. Primero por un supuesto romance de la cantante con Diego y luego por su relación con Sergio Kun Agüero, ex de Gianinna.

La jurado del " Cantando 2020" recordó, este miércoles, que cantó en un cumpleaños del entrenador y contó cómo fue su trato con el círculo familiar en la organización del evento.

.

"No pasó nada con Diego. No me tiró los perros, re mil correcto. Me llamó Claudia. Yo no manejaba los shows en ese momento, pero como eran ellos dije bueno… Y terminé hablando con la hija de Claudia", repasó la cantante en "Los Ángeles de la Mañana".

En ese sentido aclaró: "Son personas que están muy expuestas y tuve respeto, tanto para con quien estaba conmigo en ese momento, como para ellos"

Ante su comentario, Ángel de Brito indagó sobre su vínculo con la hermana de Dalma y Karina contó: "No la nombro por respeto, porque después piensa que uno se cuelga, y la verdad es que me da lo mismo".

"Yo creo que siempre fui muy respetuosa de los dolores de los demás, o de los que estén pasando. Jamás me vieron subiendo una foto para provocar ni diciendo nada extraño. Es más, quedé como agrandada y creída por tener un perfil bajo. Yo no hablaba porque no quería líos con nadie", completó.