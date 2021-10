Te use como ejemplo porque me pareció que no podía haber tanta diferencia entre nuestros bailes. Ángel te puso un 9 a vos y un 7 a mi. Fue muy injusto! Es con el jurado el tema! No con vos y menos con tu mamá que lo hizo bárbaro! ❤️ @AngeldebritoOk culpa tuya! https://t.co/g5YNGUxFME