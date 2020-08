En la gala de este lunes del " Cantando 2020" Karina "La Pricensita" despertó un picante cruce con Ángela Leiva y Brian Lanzelotta a la hora de darles su devolución.

La aclamada pareja interpretó "Fuera", uno de los clásicos en el repertorio de la estrella de la movida tropical. Sin embargo, no lograron cautivar a la jurado y recibieron fuertes críticas de su parte.

.

La evaluación de Karina generó gran expectativa en el estudio tras la performance de los jóvenes, pero antes de dar su nota aclaró: "A mí me da igual si es mi tema o no. No es su caso pero algunos por ahí eligieron mi canción, pensando que iba a subir un punto y a mí me da lo mismo".

"Sí me pasa lo siguiente. Recién la coach decía que ellos están aprendiendo a moverse y cantar. En este ritmo no es excusa. Es el ritmo donde ellos deberían dar clases a los demás", manifestó en cuanto a la experiencia musical de Ángela y Brian.

En ese sentido, la coach quiso explicar que la letra de la canción no daba para bailar ya que se trata de una pelea, sin embargo "La Princesita" remarcó: "Yo digo que esa excusa en este ritmo, no. Sí esperé que me vuele la cabeza y por ahí no pasó".

Por sorpresa de todos, el puntaje final de la ex de El Polaco fue de un 9 y expresó: "Pero sí me gustó mucho. Si se equivocaban en la cumbia era un bajón".