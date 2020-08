Este viernes encontró a Karina La Princesita con las emociones a flor de piel. Es que la jurado no pudo ocultar sus lágrimas mientras daba sus devoluciones a los participantes del " Cantando 2020".

Laurita Fernández se dio cuenta que la cantante de cumbia estaba sensibilizada y se lo hizo notar. Al respecto, la artista explicó: “Sí, estoy sensible. Calculo que es algo de mujeres también. Pero me siento una representante de la cumbia. Estoy bien, pero… Lo hicieron serio, no fue bizarro, eso me duele”, manifestó con la voz quebrada y acto seguido comentó: “No quiero llorar porque me da vergüenza”, acotó antes de darle su devolución a Dan Breitman.

No obstante, la angustia de Karina al parecer se originó en el momento que tuvo que calificar la presentación de Laura Novoa y Patricio Arellano. El compañero de Novoa se mostró molesto por las devoluciones y pidió “no hacerse los pelot...”.

Fiel a su estilo, La Princesita no se quedó callada y se mostró decepcionada por su interpretación: “En general no se lo toman en serio. No lo hacen con seriedad. No hay respeto. Se representa con la pollera cortita y las botas… No me siento representada, que lo tomaron para el chiste”. Y luego agregó: “A esta altura me siento triste porque siempre se representa de la misma manera, sin seriedad ni respeto”.

Por su parte, la actriz trató de explicarlo, aunque Arellano fue más picante y acotó: “Soy santafesino, soy fanático de Los Palmeras. Dijeron que faltaba alegría y queríamos eso. Negarlo me parece que es hacerse los pelot...”. Para cerrar, la jurado destacó tajante: “No lo niego, por lo tanto no me hago la pelot...”.