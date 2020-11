En la primera gala del "Cantando 2020" Karina "La Princesita" y Ángela Leiva protagonizaron un escándalo por una vieja disputa. Con el correr de las galas hubo otros problemas entre las artistas, pero al parecer todo quedó atrás y la reconciliación entre las cantantes sorprendió en el súper duelo ya que Karina admitió que su colega la atrae.

Leiva y Brian Lanzelotta abrieron la pista del "Super Duelo", una especie de campeonato por llaves en el que las parejas se enfrentan mano a mano contra otra. Los artistas, que compitieron contra "Cachete" Sierra e Inbal Comedi, interpretaron "Fresa" de Tini Stoessel, cosechando grandes cumplidos por parte del jurado.

Cuando le tocó el turno a Karina de la devolución, comenzó diciendo: "Me parece re contra difícil, si bien están compitiendo los mejores contra los peores, aunque no suene lindo. Por ponerle un título… No es lo que pienso. Pensé que iba a ser más fácil por eso y sin embargo no”.

Tras admitir que le gustó más la interpretación de Brian y Ángela, se puso nerviosa al halagar a su colega: "Y Ángela… Como que dije ‘ay, me gustan las chicas’”, expresó sorprendiendo a todos en el estudio.

Leiva, con cara de asombro y risas contestó: "¿Cómo?”. Luego la jueza desarrolló: "Como que dije que linda te vestiste. Viniste sexy, totalmente y no es algo que vos mostrás mucho. Después mirate porque fue hermoso de verdad. No te estoy tirando los perros”.

.

A pesar de la aclaración, entre risas la receptora de los halagos redobló la apuesta: “Tengamos una cita ya”.

"Te lo pido por favor", respondió la ex del Polaco, para luego cerrar con más piropos: “Fue hermoso. Fuiste una bomba, Ángela. Vocalmente, y sexy. No te mostrás tanto así y me encantó”.

Mirá el video con la declaración