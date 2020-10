Parece ser que la polémica entre Karina "La Princesita" y Floppy Tesouro no tiene fin. Después que llovieran las críticas del jurado a la participante por su homenaje a Cris Morena, la mediática se enfocó en la devolución de la artista.

A la salida del programa, después de inaugurar la nueva ronda, Tesouro habló con la cronista de "Los ángeles de la mañana" y destacó negativamente la opinión de "La Princesita", con quien desde hace años tienen malas vibras: "A ella nunca le transmito nada, ya no espero que le genere nada. Estoy acostumbrada a que siempre me falte algo para gustarle".

. Floppy Tesouro y Pablo Turturiello homenajearon a Cris Morena pero al jurado no le gustó

Contundente, la cantante sentó su posición en esta disputa ante las cámaras de LAM: "A ninguno de los 4 nos generó, que no me hinche las pelo... Es muy obvio que tiene algo... si a los cuatro nos pareció lo mismo, por qué me señala a mí. Yo di mi explicación, si ella no la escuchó, problema de ella".

"La Princesita" manifestó que ya no le interesa discutir ciertos temas que no le importan: "Di mi devolución y fuera del programa, no me interesa hablar de ella. Siempre lo mismo, ya harta. Quiero paz y como dije, que no me hinche las pelotas".

