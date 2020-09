Días atrás, Karina "La Princesita" hizo un inspirador descargo en sus redes sociales debido a los desagradables comentarios que recibe en las redes sociales sobre su cuerpo.

"Les vengo a dejar un mensaje sobre la aceptación... Ayer entré a ver los mensajes de una publicación mía en el insta de El Trece. Hacía bastante tiempo, no leía tantos mensajes agresivos hacia mí y mi cuerpo. Gorda de mier...; chancha; vaca; no tenés edad para short ni para ese peinado; está chancha pero todavía sirve para darle; ridícula; tendría que bajar 10 kilos", escribió la cantante en su cuenta de Instagram luego de que varios criticaran los looks que elige para el "Cantando".

.

"Me amo, me gusto y me creo mil...", sentenció la jurado festejando el hecho de que esos comentarios ya no le afectan como sí lo hacían antes. La cantante también recordó cuando Jésica Cirio la imitó en "Tu cara me suena" utilizando una papada y panza falsas.

Ahora, Karina fue por más y decidió dedicarle el sensual conjunto que eligió para la gala del lunes a todos sus haters.

Karina La Princesita se mostró súper sexy.

"La que puede, puede. Y la que no... critica", se la escucha decir en un doblaje.